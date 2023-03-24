Самолет Анналены Бербок приземлился в столице Грузии лишь со второй попытки

Опубликовано: 14:57, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолету главы МИД Германии понадобилось несколько попыток, чтобы приземлиться в тбилисском аэропорту. При этом в Грузии опровергли данные о том, что экипажу мешало воздушное судно, которое в тот момент находилось на взлетно-посадочной полосе.

В четверг вечером глава МИД Германии прилетела Тбилиси. В рамках поездки в грузинскую столицу Анналена Бербок проведет переговоры с руководством этой страны, а также пообщается с оппозиционерами.

По данным "Сакаэронавигации", воздушное судно с главой внешнеполитического ведомства на борту должно было приземлиться накануне около 23:00, однако не смогло этого сделать с первой попытки.

В компании пояснили, что это было связано исключительно с желанием пилота уйти на второй круг.

В немецких СМИ ранее появилась информация, что самолет Бербок попытался приземлиться в Тбилиси, однако на взлетно-посадочной полосе находилось еще одно воздушное судно, поэтому экипаж был вынужден уйти еще на один круг.

Напомним, в феврале главы правительств Грузии и Германии обсудили в Мюнхене перспективы присоединения республики к ЕС. Гарибашвили также рассказал своему коллеге о шагах, предпринятых Тбилиси в этом направлении.