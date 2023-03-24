Самолет Анналены Бербок приземлился в столице Грузии лишь со второй попытки

В четверг вечером глава МИД Германии прилетела Тбилиси. В рамках поездки в грузинскую столицу Анналена Бербок проведет переговоры с руководством этой страны, а также пообщается с оппозиционерами.
По данным "Сакаэронавигации", воздушное судно с главой внешнеполитического ведомства на борту должно было приземлиться накануне около 23:00, однако не смогло этого сделать с первой попытки.
В компании пояснили, что это было связано исключительно с желанием пилота уйти на второй круг.
В немецких СМИ ранее появилась информация, что самолет Бербок попытался приземлиться в Тбилиси, однако на взлетно-посадочной полосе находилось еще одно воздушное судно, поэтому экипаж был вынужден уйти еще на один круг.
Напомним, в феврале главы правительств Грузии и Германии обсудили в Мюнхене перспективы присоединения республики к ЕС. Гарибашвили также рассказал своему коллеге о шагах, предпринятых Тбилиси в этом направлении.