Опубликовано: 14:38, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Пентагоне заявили, что Тегеран сможет произвести ядерное оружие за несколько месяцев, однако у Вашингтона есть варианты действий на этот случай. Там сообщили, что Штаты не допустят получения Ираном оружия.

Если Тегеран захочет, то сможет создать ядерное оружие за несколько месяцев, заявил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Штатов.

По его словам, иранской стороне достаточно менее двух недель для создания расщепляющихся материалов для ядерного оружия. Затем, как отметил он, несколько месяцев понадобится для появления ядерного оружия.

Американский генерал обвинил иранскую сторону в том, что она "предпринимает действия по совершенствованию своих возможностей по созданию оружия". При этом Милли заверил, что Вашингтон не допустит получения Ираном ядерного оружия.

В заключение глава Комитета объявил о разработке Пентагоном ряда вариантов действий на случай разработки Ираном ядерного оружия.