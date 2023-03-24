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Землетрясение в Исмаиллы: что известно

Землетрясение в Исмаиллы: что известно
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в одном из районов Азербайджана случилось землетрясение. Магнитуда явления составила 4,2 балла. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.

Утром в пятницу Исмаиллинский район Азербайджана тряхнуло, по оценкам сейсмологов, сила подземных толчков составила 4 балла. Пострадавших нет.

В результате землетрясение в Исмаиллы сегодня никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, информирует МЧС Азербайджана.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 6 км к северу от сейсмической станции "Исмаиллы" в 11 утра. В эпицентре явления подземные толчки ощущались силой 4 балла, в соседних районах их сила составила до 3 баллов. Эпицентр залегал на глубине 9 км, рассказали в Республиканском центре сейсмологической службы.

Исмаиллинский район находится в сейсмически активной зоне, однако угрозы для мощного землетрясения, по оценкам специалистов, нет.

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