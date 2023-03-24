Чартер из Ирана привез в Актау 137 туристов

Сегодня Актау принял первый чартер с туристами из Ирана. В выходные прилетит второй такой самолет. Спрос на отдых в Казахстане среди иранцев растет.
Первый чартер авиакомпании Iran Airtour прибыл в город Актау с иранскими туристами.
Самолет прилетел из Тегерана, на борту находятся 137 туристов. В Казахстане граждане Ирана могут 14 дней находиться без виз. Второй чартер с иранскими туристами ожидают в Актау в предстоящие выходные.
Чартер организован иранскими туроператорами, в связи с высоким спросом населения на отдых в Казахстане, турбизнес решил расширять это направление, созданы новые туры, число чартеров планируется увеличивать.
В министерстве культуры и спорта Казахстана отметили, что республика ведет работу по наращиваю турпотока из Ирана, постоянно идут переговоры с потенциальными партнерами.