Чартер из Ирана привез в Актау 137 туристов

Опубликовано: 11:38, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня Актау принял первый чартер с туристами из Ирана. В выходные прилетит второй такой самолет. Спрос на отдых в Казахстане среди иранцев растет.

Первый чартер авиакомпании Iran Airtour прибыл в город Актау с иранскими туристами.

Самолет прилетел из Тегерана, на борту находятся 137 туристов. В Казахстане граждане Ирана могут 14 дней находиться без виз. Второй чартер с иранскими туристами ожидают в Актау в предстоящие выходные.

Чартер организован иранскими туроператорами, в связи с высоким спросом населения на отдых в Казахстане, турбизнес решил расширять это направление, созданы новые туры, число чартеров планируется увеличивать.

В министерстве культуры и спорта Казахстана отметили, что республика ведет работу по наращиваю турпотока из Ирана, постоянно идут переговоры с потенциальными партнерами.