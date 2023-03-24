Опубликовано: 10:22, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана потребовал от Армении ведения добросовестных переговоров для достижения мирного договора. В ведомстве подчеркнули, что любая эскалация конфликта в регионе должна быть решена на основе норм международного права.

Еревану следует вести переговоры добросовестно ради достижения мира на Южном Кавказе, ответил армянскому премьеру Николу Пашиняну пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде

Он заявил, что любая эскалация конфликта должна решаться на основе норм и принципов международного права, что поддерживается международным сообществом. Гаджизаде заключил, что на Южном Кавказе должно преобладать уважение к суверенитету и территориальной целостности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также осудил нарастающую агрессивную риторику Еревана в отношении Баку. Он подчеркнул, что подобные заявления приводят к ухудшению ситуации в регионе.

Глава государства отметил, что армянская сторона в период оккупации азербайджанских территорий и в послевоенное время проводила массовую дезинформационную кампанию, перекладывая всю ответственность на Азербайджан.

"Обвинение Азербайджана в этнической чистке и военной риторике со стороны руководства Армении, которая в течение 30 лет проводила этнические чистки и массовые убийства против азербайджанцев, удерживала свои территории под оккупацией в течение 30 лет, опустошала города и села, является примером мошенничества", - напомнил Ильхам Алиев.

Президент призвал армянские власти отказаться от агрессивной риторики, посягательства на территориальную целостность и вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Ранее Пашинян опубликовал в своем Twitter текст, в котором говорилось, что мирный договор между Баку и Ереваном будет основан на совместных официальных заявлениях, принятых на высшем уровне. Премьер Армении добавил, что "новой эскалации не будет".