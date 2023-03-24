Землетрясение случилось в Сочи

Опубликовано: 9:37, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В четверг вечером Сочи зафиксировали землетрясение, его магнитуда оценивается в 3,4 балла. Погибших и пострадавших нет, разрушений нет.

Подземные толчки магнитудой 3,4 наблюдались в городе Сочи накануне.

Землетрясение произошло на глубине 10 км, магнитудой 3,4 по шкале Рихтера, информирует сегодня Обнинской сейсмологической станции. Интенсивность явления составила 2-3 балла, то есть оно практически не ощущалось людьми. В некоторых домах могли качаться люстры.

По данным Главного управления МЧС по региону, в результате никто не пострадал. Также нет повреждений инфраструктуры и разрушений.

Сочи находится в зоне сейсмического риска, подземные толчки силой 3 балла - довольно частое явление в регионе. Опасных землетрясений на курорте не случалось.