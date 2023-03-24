Пилоты отказались везти Нетаньяху в Британию

Все пилоты Израиля отказались везти премьера страны Биньямина Нетаньяху в Великобританию. По их словам, они не разделяют политику проводимую правительством страны.
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху перенес свой визит в Великобританию после отказа всех пилотов страны доставить его в Лондон.
По данным газеты The Daily Telegraph власти страны не смогли найти пилота из-за массовых акций протеста, к которым привела политика Нетаньяху, в частности запланированная им реформа судебной системы Израиля.
Ранее пилоты отказывались доставлять премьер-министра в Рим.
Изначально планировалось, что Нетаньяху вылетит в Лондон в четверг, 23 марта, где у него были запланированы переговоры с британским коллегой Риши Сунаком.