Пилоты отказались везти Нетаньяху в Британию

Опубликовано: 8:50, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все пилоты Израиля отказались везти премьера страны Биньямина Нетаньяху в Великобританию. По их словам, они не разделяют политику проводимую правительством страны.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху перенес свой визит в Великобританию после отказа всех пилотов страны доставить его в Лондон.

По данным газеты The Daily Telegraph власти страны не смогли найти пилота из-за массовых акций протеста, к которым привела политика Нетаньяху, в частности запланированная им реформа судебной системы Израиля.

Ранее пилоты отказывались доставлять премьер-министра в Рим.

Изначально планировалось, что Нетаньяху вылетит в Лондон в четверг, 23 марта, где у него были запланированы переговоры с британским коллегой Риши Сунаком.