РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ларс закрыт для грузовиков в пятницу

Ларс закрыт для грузовиков в пятницу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Для других видов транспорта проезд открыт.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии сообщила о закрытии проезда для большегрузного транспорта по военно-грузинской дороге

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии … запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н. п. Ларс» – говорится в сообщении.

Утоняется, что проезд для других видов транспорта открыт.

На Верхнем Ларсе застряли более 800 грузовиков

На Верхнем Ларсе застряли более 800 грузовиков

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1105 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version