Ларс закрыт для грузовиков в пятницу

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Для других видов транспорта проезд открыт.
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии сообщила о закрытии проезда для большегрузного транспорта по военно-грузинской дороге.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии … запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н. п. Ларс» – говорится в сообщении.
Утоняется, что проезд для других видов транспорта открыт.