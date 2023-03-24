Ларс закрыт для грузовиков в пятницу

Опубликовано: 7:15, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Для других видов транспорта проезд открыт.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии сообщила о закрытии проезда для большегрузного транспорта по военно-грузинской дороге.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии … запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н. п. Ларс» – говорится в сообщении.

Утоняется, что проезд для других видов транспорта открыт.