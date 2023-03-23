 Университету в России вернули прежнее название 

Опубликовано: 23:10, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Михаил Мишустин сообщил о возвращении имени Патриса Лумумбы Университету дружбы народов в Москве. Соответствующий указ уже подписан.

Российский университет дружбы народов получил свое прежнее название - РУДН имени Патриса Лумумбы, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Премьер заявил, что указ о возвращении первого имени уже подписан. Ранее с такой просьбой к главе российского кабмина обращался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что документ о возвращении университету предыдущего названия подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Напомним, в 1961 году образовательному учреждению было присвоено имя первого премьера Конго Патриса Лумумбы, однако в 1992 году университет переименовали.