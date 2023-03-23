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 Университету в России вернули прежнее название 

 Университету в России вернули прежнее название 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Михаил Мишустин сообщил о возвращении имени Патриса Лумумбы Университету дружбы народов в Москве. Соответствующий указ уже подписан. 

Российский университет дружбы народов получил свое прежнее название - РУДН имени Патриса Лумумбы, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. 

Премьер заявил, что указ о возвращении первого имени уже подписан. Ранее с такой просьбой к главе российского кабмина обращался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. 

Он отметил, что документ о возвращении университету предыдущего названия подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков

Напомним, в 1961 году образовательному учреждению было присвоено имя первого премьера Конго Патриса Лумумбы, однако в 1992 году университет переименовали.

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