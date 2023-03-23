Сборные России и Ирана по футболу разошлись миром

Опубликовано: 21:58, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вечером 23 марта сборные Ирана и России по футболу провели товарищеский матч. Игра проходила в иранской столице и завершилась вничью со счетом 1:1. У россиян гол записал на свой счет Антон Миранчук, а у иранцев - Мехди Тареми.

В четверг вечером в Тегеране состоялась товарищеская встреча по футболу между сборными Ирана и России (1:1).

Счет был открыт на 28-й минуте - с пенальти отличился полузащитник сборной России Антон Миранчук. В начале второго тайма судья назначил одиннадцатиметровый уже в ворота российской команды, который реализовал нападающий Мехди Тареми.



Ранее сообщалось, что игру смогут посетить около 30 тыс зрителей. Местные власти также разрешили прийти на стадион иранским женщинам.

Предыдущая встреча сборных России и Ирана состоялась 6 лет назад. Та встреча проходила в Казани и завершилась вничью 1:1.