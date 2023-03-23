ЕС: санкции и коллективное давление на Россию усилятся

Опубликовано: 22:07, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидеры ЕС провели саммит, на котором не приняли никаких новых мер, но выступили за продолжение давления на Россию в различных сферах. Речь идет о новых санкциях, потолке цен на нефть, информационной войне.

ЕС продолжит оказывать давление на Россию и вводить новые санкции, говорится в заявлении, принятом в четверг на саммите в Брюсселе.

Сегодня лидеры страны ЕС проводят саммит, обсуждения касаются России и ограничений против нее. В заявлении сказано, что Евросоюз сохраняет приверженность усилению коллективного давления на Россию. Реализация прессинга будет выражаться во введении новых санкций и ужесточении соблюдения старых. Также на саммите было принято решение продолжить работу над потолком цен на российскую нефть.

Вопрос об эффективности уже введенных ограничений в ЕС назвали важным и срочным. Также европейские лидеры постановили усилить работу по борьбе с «ложными российскими нарративами и дезинформацией».

Юбилейный, десятый пакет антироссийских санкций был принят в Европе в конце февраля, в честь годовщины начала СВО.