ЕС: санкции и коллективное давление на Россию усилятся

ЕС продолжит оказывать давление на Россию и вводить новые санкции, говорится в заявлении, принятом в четверг на саммите в Брюсселе.
Сегодня лидеры страны ЕС проводят саммит, обсуждения касаются России и ограничений против нее. В заявлении сказано, что Евросоюз сохраняет приверженность усилению коллективного давления на Россию. Реализация прессинга будет выражаться во введении новых санкций и ужесточении соблюдения старых. Также на саммите было принято решение продолжить работу над потолком цен на российскую нефть.
Вопрос об эффективности уже введенных ограничений в ЕС назвали важным и срочным. Также европейские лидеры постановили усилить работу по борьбе с «ложными российскими нарративами и дезинформацией».
Юбилейный, десятый пакет антироссийских санкций был принят в Европе в конце февраля, в честь годовщины начала СВО.