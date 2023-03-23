В Дагестане модернизируют предприятие по производству кондитерских изделий

Опубликовано: 20:33, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В одном из сел Дагестана расширят действующее предприятие по производству леденцов и конфет. После проведенных работ оно сможет ежегодно выпускать до 8 тыс тонн кондитерских изделий.

В Кумторкалинском районе Дагестана модернизируют предприятие по производству кондитерских изделий, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о заводе, который находится в селе Коркмаскала.

После модернизации предприятие сможет ежегодно выпускать 8 тыс тонн леденцов и конфет. Будет также создано более 100 рабочих мест.

Над реализацией проекта работает ООО "Юнион", его стоимость составит примерно 255 млн рублей.