В Дагестане модернизируют предприятие по производству кондитерских изделий

В одном из сел Дагестана расширят действующее предприятие по производству леденцов и конфет. После проведенных работ оно сможет ежегодно выпускать до 8 тыс тонн кондитерских изделий.
В Кумторкалинском районе Дагестана модернизируют предприятие по производству кондитерских изделий, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Речь идет о заводе, который находится в селе Коркмаскала.
После модернизации предприятие сможет ежегодно выпускать 8 тыс тонн леденцов и конфет. Будет также создано более 100 рабочих мест.
Над реализацией проекта работает ООО "Юнион", его стоимость составит примерно 255 млн рублей.