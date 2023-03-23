Турция построит 46 тыс жилых домов в пострадавших регионах

Регионы Турции, пострадавшие от мощнейшего землетрясения, начинают застраивать. Всего за год будет построено свыше 46 тыс домов. Одним из первых жильем обеспечат население Кахраманмараша.
В Турции начинается масштабное массовое строительство, призванное обеспечить жильем тех, кто лишился его в результате землетрясения.
Стихийное бедствие разрушило дома и целые города в 11 турецких провинциях, погибло свыше 50 тыс человек. Трагедия произошла в начале февраля, вскоре стартует первый этап застройки пострадавшего юго-востока Турции.
В рамках первого этапа строительства будут возведены 17 902 домов, из них свыше 7 тыс - в провинции Кахраманмараш, по которой стихия ударило сильнее всего. Лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в церемонии закладки фундамента первых домов. Всего за год в Турции будут построены 46 300 жилых здания.