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Россия продолжит развивать "Север-Юг"

Россия продолжит развивать &quot;Север-Юг&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия будет развивать транспортные коридоры, в том числе "Север-Юг". Через три года поставки могут вырасти на треть. Откроются новые рынки сбыта российской продукции, сообщил Мишустин.

Развитие транспортных коридоров позволит серьезно нарастить объемы международных перевозок уже в ближайшие три года, об этом рассказал сегодня в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин.

Надежные транспортные коридоры - необходимое условие для укрепления и расширения торговых связей, поэтому Россия будет развивать международные логистические маршруты, основанные на спросе на экспорт и импорт, объяснил глава кабмина.

Россия будет и дальше развивать инфраструктуру в рамках коридора "Север – Юг", заявил он. Кроме того, в интересы России входит развитие маршрутов в Азово-Черноморском и Восточном направлениях. Отлаженные транспортные маршруты будут способствовать росту поставок российских товаров за границу, откроют новые рынки сбыта продукции.

Мишустин добавил, что расширение транспортных коридоров приведет к увеличению перевозок и поставок более чем на 30% в течение трех лет.

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