Новые рейсы на курорты Турции запускает "Аэрофлот"

Опубликовано: 16:58, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиакомпания "Аэрофлот" в самом скором времени начнет гораздо чаще летать в Турцию. Новое расписание вступит в силу уже в ближайшее воскресенье.

"Аэрофлот" с приближением летнего сезона вводит новые рейсы в различные города Турции.

Новый график полетов вступит в силу 26 марта. Авиакомпания будет работать по нему до 29 октября.

В это время из Москвы самолеты "Аэрофлота" будут летать на один из самых популярных курортов - в Анталью - почти 50 раз в неделю. В древний город Стамбул планируется совершать до 42 рейсов еженедельно. Кроме того, можно будет попасть в Бодрум, Даламан и Измир.

Прямые рейсы свяжут с турецкими городами еще восемь российских регионов, кроме Москвы.

Из Сочи можно будет напрямую попасть, помимо Стамбула и Антальи, в Бодрум и Даламан.

Из Северной столицы Петербурга и Екатеринбурга желающие смогут долететь в Стамбул или Анталью.

С Антальей свяжет "Аэрофлот" и такие города, как Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Уфа.