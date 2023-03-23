РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новые рейсы на курорты Турции запускает "Аэрофлот"

Новые рейсы на курорты Турции запускает &quot;Аэрофлот&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиакомпания "Аэрофлот" в самом скором времени начнет гораздо чаще летать в Турцию. Новое расписание вступит в силу уже в ближайшее воскресенье.

"Аэрофлот" с приближением летнего сезона вводит новые рейсы в различные города Турции.

Новый график полетов вступит в силу 26 марта. Авиакомпания будет работать по нему до 29 октября.

В это время из Москвы самолеты "Аэрофлота" будут летать на один из самых популярных курортов - в Анталью - почти 50 раз в неделю. В древний город Стамбул планируется совершать до 42 рейсов еженедельно. Кроме того, можно будет попасть в Бодрум, Даламан и Измир.

Прямые рейсы свяжут с турецкими городами еще восемь российских регионов, кроме Москвы.

  • Из Сочи можно будет напрямую попасть, помимо Стамбула и Антальи, в Бодрум и Даламан.
  • Из Северной столицы Петербурга и Екатеринбурга желающие смогут долететь в Стамбул или Анталью.
  • С Антальей свяжет "Аэрофлот" и такие города, как Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Уфа.
У вынужденного севшего в Самарканде самолета &quot;Аэрофлота&quot; выявили технические проблемы

У вынужденного севшего в Самарканде самолета "Аэрофлота" выявили технические проблемы

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
745 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version