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Нетаньяху сметают палестинскими флагами

Протест в Израиле
© Фото: t.me/YLapid
Четверг стал для Израиля Днем протеста против политики, которую проводит премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Выразить свое недовольство вышли тысячи граждан по всему Израилю. Наиболее многочисленные шествия проходят в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Тель-Авив вышел протестовать с палестинскими флагами в рамках общенационального дня протеста, связанного с недовольством значительного числа граждан Израиля политикой премьера страны Биньямина Нетаньяху, его кабмином, а также запланированной правовой реформы, предполагающей ограничение свободы судебной власти. Также звучали высказывания в защиту прав палестинцев.

Акция состоялась районе Яффо, где преобладает арабское население. Спикеры поздравили всех причастных с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Также крупная манифестация проходит в эти часы и неподалеку от комплекса правительственных зданий в Иерусалиме. По данным корреспондентов местных СМИ, полиция начала разгон демонстраций, также произведено несколько арестов участников акции.

Планируется, что пикеты и шествия сторонников оппозиции продлятся до вечера.

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