Нетаньяху сметают палестинскими флагами

Тель-Авив вышел протестовать с палестинскими флагами в рамках общенационального дня протеста, связанного с недовольством значительного числа граждан Израиля политикой премьера страны Биньямина Нетаньяху, его кабмином, а также запланированной правовой реформы, предполагающей ограничение свободы судебной власти. Также звучали высказывания в защиту прав палестинцев.
Акция состоялась районе Яффо, где преобладает арабское население. Спикеры поздравили всех причастных с началом священного для мусульман месяца Рамадан.
Также крупная манифестация проходит в эти часы и неподалеку от комплекса правительственных зданий в Иерусалиме. По данным корреспондентов местных СМИ, полиция начала разгон демонстраций, также произведено несколько арестов участников акции.
Планируется, что пикеты и шествия сторонников оппозиции продлятся до вечера.