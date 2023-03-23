Нетаньяху сметают палестинскими флагами

Опубликовано: 16:51, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Четверг стал для Израиля Днем протеста против политики, которую проводит премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Выразить свое недовольство вышли тысячи граждан по всему Израилю. Наиболее многочисленные шествия проходят в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Тель-Авив вышел протестовать с палестинскими флагами в рамках общенационального дня протеста, связанного с недовольством значительного числа граждан Израиля политикой премьера страны Биньямина Нетаньяху, его кабмином, а также запланированной правовой реформы, предполагающей ограничение свободы судебной власти. Также звучали высказывания в защиту прав палестинцев.

Акция состоялась районе Яффо, где преобладает арабское население. Спикеры поздравили всех причастных с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Также крупная манифестация проходит в эти часы и неподалеку от комплекса правительственных зданий в Иерусалиме. По данным корреспондентов местных СМИ, полиция начала разгон демонстраций, также произведено несколько арестов участников акции.

Планируется, что пикеты и шествия сторонников оппозиции продлятся до вечера.