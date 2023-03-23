«Турецкий поток» встанет в июне

Опубликовано: 15:15, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прокачка российского газа по газопроводу «Турецкий поток» будет приостановлена летом 2023 года. Причина – проведение плановых профилактических работ. Ранее «Турецкий поток» останавливался летом 2022 года.

Газотранспортные операторы Венгрии и Болгарии проинформировали о приостановке прокачки российского газа по "Турецкому потоку" в связи с плановыми работами по профилактике неисправностей системы. Планируется, что прокачка будет остановлена с 5 по 12 июня 2023 года.

Напомним, что в ноябре 2022 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень защиты газопровода.

Комментируя договоренности, директор Института политических исследований Сергей Марков в предупреждал, что безопасность газопровода под угрозой.

"Я бы сказал, что вероятность его подрыва - 90%"

– предполагал он.

Далее Марков отметил, что защита "Турецкого потока" потребует больших усилий из-за его протяженности.