Мишустин: инфляция в РФ приближается к цели

Опубликовано: 13:56, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Глава правительства России сообщил о том, что инфляция в РФ приближается к целевым показателям. Ранее президент РФ отмечал, что целевые показатели инфляции в 2023 году должны составить 4%. Прошлый год РФ завершился с инфляцией в 11,94%.

Инфляция в РФ приближается к целевым показателям благодаря комплексу мер, реализованных российским правительством и Банком РФ, сообщил российский премьер Михаил Мишустин, выступая в ГД.

Напомним, что президент России Владимир Путин, говоря о целевом показатели инфляции, заявлял о том, что он должен составить менее 4% годовых.

«Комплекс мер, принятых правительством и Банком России, позволил справиться с инфляцией. И сейчас мы наблюдаем ее приближение к целевому уровню», - говорится в отчете премьер–министра. В отчете представлена деятельность правительства России в 2022 году.

Базовый сценарий предполагает, что годовая инфляция в стране в этом году должна составить 5-7%. Ранее сообщалось, что по данным Росстата инфляция в РФ в минувшем году составила 11,94%.