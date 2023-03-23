В Китае назвали причину визита Си Цзиньпина в Москву

Опубликовано: 12:10, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главная цель визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию – придание нового импульса сотрудничеству России и Китая. По итогам переговоров был подписан документ, направленный на активизацию контактов двух стран в экономической, энергетической и гуманитарной сферах

Расширение и углубление сотрудничества во всех сферах стало главной целью визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Об этом сообщила официальный представитель Минкоммерции Китая Шу Цзюэтин, уточнив, в настоящее время на первый план отношений двух стран выходит сотрудничество в области торговли и экономики.

Она поведала о том, что сторонами были подписаны документы по взаимодействию в сельском хозяйстве, энергетической, экономической и гуманитарной сферах.

«Россия и Китай постепенно расширяют и углубляют двустороннее сотрудничество», - сказала она.

По словам официального представителя, благодаря двусторонним усилиям на высшем уровне сохраняется положительная тенденция в ходе сотрудничества Китая и РФ по реализации совместных торговых и экономических проектов.

По ее словам, главным итогом визита Си Цзиньпина в Москву стало придание нового импульса двусторонним отношениям, а также составления дорожной карты для совместной реализации всех проектов.

Далее было отмечено, что в ходе переговоров лидеры уделили внимание оптимизации и либерализации торговой сферы, также юли согласован план работы, направленный на обеспечение безопасности и стабильности производственных цепочек.