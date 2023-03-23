РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Израиль назвал условие нанесения удара по Израилю

Израиль назвал условие нанесения удара по Израилю
В Израиле заявили, что в том случае, если Иран, при обогащении урана превысит планку в 60%, то за этим может последовать силовой ответ. В свою очередь, Иран опроверг утверждение Израиля, продолжает попытки получить ядерное оружие.

Высокопоставленный источник в Израиле проинформировал о том, что, если Иран при реализации ядерной программы превысит показатель 60% % в обогащении урана, то израильская сторона готова к силовому ответу.

Под данным портала Axios, власти Израиля уже сообщили Соединенные Штатам и ряду стран Европ  о том, что если Иран перейдет порог в 60% при обогащении урана, то это может привести к военному ответу Израиля.

Напомним, что ранее МИД Ирана официально опроверг утверждения Израиля и Германии о том, что продолжает попытки получить ядерное оружие.

ОКНА | Ирано-Израильское противостояние | Гость: Михаил Финкель

ОКНА | Ирано-Израильское противостояние | Гость: Михаил Финкель

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1100 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version