Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Турции

В Турции произошло очередное землетрясение. Его эпицентр находился к северо-западу от Кахраманмараша. Магнитуда землетрясения составила 4,4.
Землетрясение произошло в районе Кахраманмараша (северо-запад Турции), очаг располагался на глубине двух километров.
Пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра проинформировала о том, что магнитуда стихии составила 4,4.
В среду, страну также потрясали подземные толчки. Их магнитуда составляла 4,5. Эпицентр находился неподалеку от Ешилюрта (восточная часть страны). Глубина залегания стихии составила десять километров. В результате обоих ЧП никто не пострадал, разрушений также не нет.
Напомним, что в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля на юго-востоке стран погибли более 50 тыс человек. Ранения разной степени тяжести получили более 107 тыс человек.