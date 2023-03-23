Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Турции

Опубликовано: 10:20, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции произошло очередное землетрясение. Его эпицентр находился к северо-западу от Кахраманмараша. Магнитуда землетрясения составила 4,4.

Землетрясение произошло в районе Кахраманмараша (северо-запад Турции), очаг располагался на глубине двух километров.

Пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра проинформировала о том, что магнитуда стихии составила 4,4.

В среду, страну также потрясали подземные толчки. Их магнитуда составляла 4,5. Эпицентр находился неподалеку от Ешилюрта (восточная часть страны). Глубина залегания стихии составила десять километров. В результате обоих ЧП никто не пострадал, разрушений также не нет.

Напомним, что в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля на юго-востоке стран погибли более 50 тыс человек. Ранения разной степени тяжести получили более 107 тыс человек.