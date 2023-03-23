Узбекистан всю ночь сотрясали весьма ощутимые подземные толчки

Опубликовано: 9:43, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшая ночь на большей части территории Узбекистана выдалась неспокойной, и причиной этому стали подземные толчки силой до пяти баллов с эпицентром в Таджикистане.

Минувшей ночью жители Узбекистана вновь почувствовали довольно ощутимые подземные толчки – землетрясение произошло в 01:07 по ташкентскому времени в 216-230 км в юго-восточном направлении от Ташкента, а его афтершоки продолжались до утра, сообщили в центре Сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6 баллов находился в 217 км от Ташкента на территории Таджикистана, однако оно хорошо ощущалось в Сырдарьинской, Ферганской, Джизакской областях и Ташкенте, сейсмологи оценили их в 5 баллов. Чуть слабее подземные толчки ощущали жители Наманганской, Самаркандской и Андижанской областей, а силу толчков в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Навоийской и Бухарской областях сейсмологи оценили в 4 балла, передает Sputnik Узбекистан.

Афтершоки землетрясения отметились в 05:27, 06:53, 07:53 и 08:50 по ташкентскому времени, их магнитуда составила от 4 до 4,9.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.