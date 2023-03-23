ВОЗ: коронавирус перестает быть смертельно опасным

Опубликовано: 8:28, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В мире снижается смертность от коронавируса – за четыре недели она упала на 46%, а лидируют по числу заболевших США, говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Статистика показывает, что коронавирусная инфекция за последний месяц, с 20 февраля по 19 марта текущего года, поразила более 3,7 млн человек, а вот смертность от болезни и ее последствий составила более 26 тыс человек, что на 46% меньше по сравнению с предыдущими 28 днями, на 31% уменьшилось и количество случаев инфицирования, сообщила сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Точное число заболевших в мире за четыре недели составляет 3 738 575 случаев, болезнь за этот период унесла жизни 26 147 пациентов, передает ТАСС.

Больше всего заболевших было выявлено в США - 792 202. Россия с 339 564 пациентами занимает второе место, на третьем Китай – здесь заболели 320 029 человек. Также в США зарегистрировано больше всего умерших с 20 февраля по 19 марта - 8 187, на втором месте Великобритания - 2 474 жертвы, на третьем – Япония, 1 898 умерших, на четвертом – Бразилия, 1 587 человек, и замыкает первую пятерку Китай - 1 472 летальных случая.

А вот России в первой пятерке нет.