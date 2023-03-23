Евро на утренних торгах продолжает стремительный рост

Опубликовано: 7:57, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на открытии торгов на Московской валютной бирже европейская валюта снова демонстрирует уверенный рост: евро стоит уже 83,55 рубля. Растет и китайский юань, а вот доллар падает в цене.

Сегодня в ходе торгов на открытии Московской валютной биржи евро снова демонстрирует уверенный рост – курс европейской валюты вырос на 35 копеек и составил 83, 55 рубля.

А вот курс доллара к рублю наоборот пошел на спад – он снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 28,25 копейки и составил 76,78 рубля, передает ТАСС.

Незначительно, но все же растет и курс китайской валюты – рост юаня к рублю составил 0,9 копейки, теперь китайская валюта торгуется по 11,19 рубля.