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Евро на утренних торгах продолжает стремительный рост

Московская валютная биржа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня на открытии торгов на Московской валютной бирже европейская валюта снова демонстрирует уверенный рост: евро стоит уже 83,55 рубля. Растет и китайский юань, а вот доллар падает в цене.

Сегодня в ходе торгов на открытии Московской валютной биржи евро снова демонстрирует уверенный рост – курс европейской валюты вырос на 35 копеек и составил 83, 55 рубля.

А вот курс доллара к рублю наоборот пошел на спад – он снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 28,25 копейки и составил 76,78 рубля, передает ТАСС.

Незначительно, но все же растет и курс китайской валюты – рост юаня к рублю составил 0,9 копейки, теперь китайская валюта торгуется по 11,19 рубля. 

Евро на торгах взял психологическую планку в 83 рубля

Евро на торгах взял психологическую планку в 83 рубля

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