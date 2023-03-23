Иран и Саудовская Аравия достигли договоренности о встрече глав МИД

Опубликовано: 4:34, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тегеран и Эр-Рияд договорились организовать переговоры на уровне глав МИД. На них будет обсуждаться подготовка к открытию дипломатических представительств двух стран.

Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии провели телефонный разговор. Центральной темой беседы, состоявшейся 22 марта, стали вопросы нормализации отношений между двумя странами.

В частности, Хосейн Амир Абдоллахиян и Фейсал бен Фархан Аль Сауд достигли договоренности о проведении встречи в скором времени. На ней руководители внешнеполитических ведомств планируют поговорить о вопросах подготовки к открытию посольств и консульств двух стран.

Напомним, Иран и Саудовская Аравия объявили о восстановлении дипотношений по итогам недавней встречи в Китае. Отношения двух стран были прерваны 7 лет назад после серии нападений на саудовские диппредставительства в Иране.