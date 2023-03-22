Опубликовано: 23:39, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. Турецкий президент рассчитывает обсудить с российским лидером ряд вопросов.

Рассчитываю провести телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил руководитель Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турецкий лидер намерен позвонить российскому коллеге в ближайшие два-три дня.

Эрдоган отметил, что активно обсуждал с Путиным сделку по зерну и возможную обработку зерна из России в Турции с целью отправки в Африку по инициативе президента России.