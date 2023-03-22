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Эрдоган сообщил о скором разговоре с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. Турецкий президент рассчитывает обсудить с российским лидером ряд вопросов.

Рассчитываю провести телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил руководитель Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турецкий лидер намерен позвонить российскому коллеге в ближайшие два-три дня.

Эрдоган отметил, что активно обсуждал с Путиным сделку по зерну и возможную обработку зерна из России в Турции с целью отправки в Африку по инициативе президента России.

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