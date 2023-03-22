Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. Турецкий президент рассчитывает обсудить с российским лидером ряд вопросов.
Рассчитываю провести телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил руководитель Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, турецкий лидер намерен позвонить российскому коллеге в ближайшие два-три дня.
Эрдоган отметил, что активно обсуждал с Путиным сделку по зерну и возможную обработку зерна из России в Турции с целью отправки в Африку по инициативе президента России.