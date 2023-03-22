Посольство Азербайджана в Израиле откроется через неделю

Опубликовано: 21:19, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт мэрии Тель-Авива

Посольство Азербайджана в Тель-Авиве заработает через неделю. В открытии примет участие глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Посольство Азербайджана в Израиле откроется ровно через неделю, такое сообщение опубликовало в социальной сети посольство Израиля в Азербайджане.

В дипмиссии добавили, что в преддверии этого события запускают семидневную акцию, посвященную возможности выиграть билет в Израиль.

Азербайджанское посольство в Израиле

Ранее стало известно, что в церемонии открытия, которая пройдет в Тель-Авиве, примет участие глава министерства иностранных дел АР.

Сообщалось, что Джейхун Байрамов совершит в Израиль официальный визит.

Напомним, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проголосовал за открытие посольства в Израиле 18 ноября минувшего года. Президент подписал соответствующий закон 26 ноября.

Дипломатическую миссию возглавит Мухтар Мамедов - 11 января 2023 года Ильхам Алиев назначил его послом.

Израиль открыл посольство в Баку осенью 1993 года. Пост посла сейчас занимает Джордж Дик.