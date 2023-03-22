Посольство Азербайджана в Израиле откроется через неделю

Посольство Азербайджана в Израиле откроется ровно через неделю, такое сообщение опубликовало в социальной сети посольство Израиля в Азербайджане.
В дипмиссии добавили, что в преддверии этого события запускают семидневную акцию, посвященную возможности выиграть билет в Израиль.
Азербайджанское посольство в Израиле
Ранее стало известно, что в церемонии открытия, которая пройдет в Тель-Авиве, примет участие глава министерства иностранных дел АР.
Сообщалось, что Джейхун Байрамов совершит в Израиль официальный визит.
Напомним, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проголосовал за открытие посольства в Израиле 18 ноября минувшего года. Президент подписал соответствующий закон 26 ноября.
Дипломатическую миссию возглавит Мухтар Мамедов - 11 января 2023 года Ильхам Алиев назначил его послом.
Израиль открыл посольство в Баку осенью 1993 года. Пост посла сейчас занимает Джордж Дик.