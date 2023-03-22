С заходом солнца начался священный для мусульман месяц Рамадан, в течение которого верующие будут соблюдать строгий пост с отказом от еды и питья в дневное время суток.
Рамадан - девятый месяц лунного календаря, имеющий большое значение для всего Исламского мира. Именно в это время пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. Месяц Рамадан является месяцем очищения и милосердия.
В этом году первый день поста выпал на 23 марта, а первый намаз "таравих" – на вечер 22 марта. Завершится месяц Рамадан 20 апреля, а уже на следующий день мусульмане будут праздновать один из главных праздников – Ураза-Байрам.
Коллектив "Вестника Кавказа" поздравляет всех представителей ислама с началом месяца Рамадан и желает, чтобы Всевышний принял все ваши посты и благие деяния.