Опубликовано: 20:27, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У мусульман с заходом солнца начался священный месяц Рамадан. Верующие всего мира в течение 30 дней будут воздерживаться от питья и пищи.

С заходом солнца начался священный для мусульман месяц Рамадан, в течение которого верующие будут соблюдать строгий пост с отказом от еды и питья в дневное время суток.

Рамадан - девятый месяц лунного календаря, имеющий большое значение для всего Исламского мира. Именно в это время пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. Месяц Рамадан является месяцем очищения и милосердия.

В этом году первый день поста выпал на 23 марта, а первый намаз "таравих" – на вечер 22 марта. Завершится месяц Рамадан 20 апреля, а уже на следующий день мусульмане будут праздновать один из главных праздников – Ураза-Байрам.

Коллектив "Вестника Кавказа" поздравляет всех представителей ислама с началом месяца Рамадан и желает, чтобы Всевышний принял все ваши посты и благие деяния.