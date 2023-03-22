Вино будут сертифицировать по российским стандартам в Грузии

Опубликовано: 18:54, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва и Тбилиси работают над созданием на территории Грузии лаборатории, где грузинское вино проходило бы сертификацию по нормативам РФ. Работать в ней будут местные специалисты. Особая экспертная группа займется также сертификацией грузинских винодельческих хозяйств.

Специальная лаборатория для сертификации местного вина по российским требованиям может быть создана в Грузии, рассказал замглавы МЭР РФ.

По словам Дмитрия Вольвача, такие переговоры уже ведутся.

Упрощение импорта вина из Грузии

Замминистра пояснил, что стороны готовят план для делового совета, и этот вопрос - в приоритете.

Вольвач уточнил, что речь идет, во-первых, о создании экспертной группы, которая займется сертификацией винодельческих хозяйств в Грузии.

Второй важный шаг - открытие в Грузии лаборатории, где грузинские вина будут проходить сертификацию в соответствии с российскими нормативами. Когда проект будет реализован, вина из Грузии больше не будут проходит повторную сертификацию после ввоза в Россию, пишет ТАСС.

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Чиновник рассказал и еще об одной инициативе. По его словам, на сегодня стоит задача добиться возможности ввозить в РФ грузинские коньячные спирты.

"С учетом того, что доля поставок вина из Грузии составила почти 29% всего грузинского экспорта, практические шаги по реализации этих инициатив самым благоприятным образом скажутся на развитии российско-грузинских торгово-экономических отношений"

— Дмитрий Вольвач