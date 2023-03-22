Строящаяся в Египте АЭС "Эль-Дабаа" получила первое оборудование

Опубликовано: 16:31, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне на стройку египетской АЭС "Эль-Дабаа", прибыло первое крупногабаритное оборудование - устройство локализации расплава, которое поставила российская госкорпорация "Росатом".

Накануне на площадке возводящейся в Египте АЭС "Эль-Дабаа" прошла торжественная церемония приемки первого крупного оборудования - "ловушки расплава") , котоую поставил генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – инжиниринговый дивизион российской госкорпорации "Росатом".

В целом строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет с опережением сроков, несмотря на геополитическую ситуацию в мире, сообщил вице-премьер, глава минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Атомная электростанция строится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 км от Каира. В ее состав войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, которые будут давать в сеть почти 4,8 ГВт электроэнергии.

Напомним, строительство первых двух энергоблоков АЭС началось в минувшем 2022 году. Возведение двух оставшихся блоков начнется уже в текущем в 2023 году.