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РФС хочет остаться в европейском футболе

РФС хочет остаться в европейском футболе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия намерена остаться в европейском футболе, сообщили РФС. На сегодняшний день это приоритетная задача, однако другие варианты развития событий тоже рассматриваются, добавили в организации.

В Российском футбольном союзе назвали приоритетной задачей сохранение места в европейском футболе. Об этом сообщил заместитель генсека РФС Денис Рогачев.

В то же время он обратил внимание, что РФС рассматривает и другие варианты развития событий.

Рогачев подчеркнул, что РФС сейчас находится в контакте с УЕФА и ФИФА. Рабочая группа функционирует, стороны ведут переговоры, добавил он.

Напомним, зимой прошлого года российским командам и сборным запретили участвовать в международных турнирах сезона 2022/2023. Позднее стало известно, что РФС рассматривает вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

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