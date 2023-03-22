РФС хочет остаться в европейском футболе

Опубликовано: 15:59, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия намерена остаться в европейском футболе, сообщили РФС. На сегодняшний день это приоритетная задача, однако другие варианты развития событий тоже рассматриваются, добавили в организации.

В Российском футбольном союзе назвали приоритетной задачей сохранение места в европейском футболе. Об этом сообщил заместитель генсека РФС Денис Рогачев.

В то же время он обратил внимание, что РФС рассматривает и другие варианты развития событий.

Рогачев подчеркнул, что РФС сейчас находится в контакте с УЕФА и ФИФА. Рабочая группа функционирует, стороны ведут переговоры, добавил он.

Напомним, зимой прошлого года российским командам и сборным запретили участвовать в международных турнирах сезона 2022/2023. Позднее стало известно, что РФС рассматривает вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.