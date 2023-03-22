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Евро на торгах взял психологическую планку в 83 рубля

Евро на торгах взял психологическую планку в 83 рубля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в ходе торгов на Московской валютной бирже европейской валюте удалось преодолеть психологическую планку в 83 рубля за евро – это произошло впервые с 21 апреля минувшего года. Заметный рост показал и курс доллара.

Сегодняшние торги на Московской валютной бирже ознаменовались новым скачком курсов мировых валют – больше других отличилась европейская валюта, преодолевшая психологический барьер в 83 рубля за евро.

Как следует из данных торгов, стоимость евро расчетами "завтра" на 11:10 мск вырос на 38 копеек, до 82,98 рубля, а до этого достигал 83,01 рубля, это является маскимумом с 21 апреля минувшего 2022 года, передает РИА Новости.

Не отставал от евро и доллар, хотя рекорда и не поставил - он вырос на 33 копейки, до 76,99 рубля.

Что касается юаня, то китайская валюта демонстрировала восточную невозмутимость и практически не менялась в стоимости, демонстрируя курс в районе 11,16 рубля.

С начала недели и евро, и доллар демонстрировали спад по отношению к рублю, укреплялась только китайская национальная валюта.

Доллар и евро на открытии Мосбиржи движутся разнонаправленно

Доллар и евро на открытии Мосбиржи движутся разнонаправленно

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