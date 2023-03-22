В Египте русский язык будут изучать в школах

В учебные программы для школ и колледжей в Египте войдет русский язык. Он станет вторым иностранным для учащихся.
Соответствующая договоренность отражена в протоколе 14-го заседания совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, информирует российское Минпросвещения.
Также стороны приняли решение развивать двустороннее сотрудничество в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования.
Российские туристы имеют больше значение для экономики Египта, на курортах многие торговцы и сотрудники турбизнеса немного изъясняются по-русски. Изучение русского языка молодежью в будущем поможет развитию и углублению коммуникаций в рамках туризма, повысит привлекательность отдыха в Египте.
Между Россией и Египтом еженедельно выполняется более 100 рейсов, однако рост турпотока свидетельствует о необходимости увеличения частоты перелетов между странами. Попасть из России в Египет можно не только самолетом: осенью будет запущен морской круиз «Волшебный Восток».