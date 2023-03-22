В Египте русский язык будут изучать в школах

Опубликовано: 12:57, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В школах и колледжах Египта будут изучать русский язык. Его можно будет выбрать как второй иностранный. В будущем учебных программ с русским языком в Египте станет больше.

В учебные программы для школ и колледжей в Египте войдет русский язык. Он станет вторым иностранным для учащихся.

Соответствующая договоренность отражена в протоколе 14-го заседания совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, информирует российское Минпросвещения.

Также стороны приняли решение развивать двустороннее сотрудничество в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования.

Российские туристы имеют больше значение для экономики Египта, на курортах многие торговцы и сотрудники турбизнеса немного изъясняются по-русски. Изучение русского языка молодежью в будущем поможет развитию и углублению коммуникаций в рамках туризма, повысит привлекательность отдыха в Египте.

Между Россией и Египтом еженедельно выполняется более 100 рейсов, однако рост турпотока свидетельствует о необходимости увеличения частоты перелетов между странами. Попасть из России в Египет можно не только самолетом: осенью будет запущен морской круиз «Волшебный Восток».