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Глава UFC хочет создать промоушен по боксу

Глава UFC хочет создать промоушен по боксу
Глава UFC собирается создать промоушен по боксу. Дана Уайт пообещал пробудить у зрителей интерес к этому вида спорта, устраивая зрелищные поединки.

Президент UFC Дана Уайт планирует создать промоушен по боксу. По его словам, он рассчитывает запустить его уже в 2024 году.

Функционер подчеркнул, что намерен сделать данный вид спорта интересным, пообещав устраивать зрелищные бои.

Напомним, Дана Уайт возглавляет UFC около 22 лет. В том году он организовал турниры по пощечинам Power Slap, а теперь занимается продвижением этого вида спорта.

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