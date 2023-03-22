Глава UFC хочет создать промоушен по боксу

Опубликовано: 11:58, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Глава UFC собирается создать промоушен по боксу. Дана Уайт пообещал пробудить у зрителей интерес к этому вида спорта, устраивая зрелищные поединки.

Президент UFC Дана Уайт планирует создать промоушен по боксу. По его словам, он рассчитывает запустить его уже в 2024 году.

Функционер подчеркнул, что намерен сделать данный вид спорта интересным, пообещав устраивать зрелищные бои.



Напомним, Дана Уайт возглавляет UFC около 22 лет. В том году он организовал турниры по пощечинам Power Slap, а теперь занимается продвижением этого вида спорта.