Глава UFC хочет создать промоушен по боксу

Глава UFC собирается создать промоушен по боксу. Дана Уайт пообещал пробудить у зрителей интерес к этому вида спорта, устраивая зрелищные поединки.
Президент UFC Дана Уайт планирует создать промоушен по боксу. По его словам, он рассчитывает запустить его уже в 2024 году.
Функционер подчеркнул, что намерен сделать данный вид спорта интересным, пообещав устраивать зрелищные бои.
Напомним, Дана Уайт возглавляет UFC около 22 лет. В том году он организовал турниры по пощечинам Power Slap, а теперь занимается продвижением этого вида спорта.