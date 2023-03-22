Азербайджан экспортировал в ЕС газа более чем на 15 млрд евро

Опубликовано: 10:30, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Италия занимает первое место среди стран ЕС по импорту азербайджанского газа по итогам прошлого года. В общей сложности Рим потратил на закупку газа у Баку 13,2 млрд евро. В тройку также входят Греция и Болгария.

Азербайджан по итогам 2022 года экспортировал в страны Евросоюза природного газа на сумму 15,6 млрд евро, свидетельствуют данные Евростата.

Первое место по импорту газа занимает Италия, потратившая на это 13,2 млрд евро. Греция с 1,9 млрд евро располагается на втором месте, Болгария – на третьем (383 млн евро).

Экспорт азербайджанского газа в прошлом году увеличился до 22,3 млрд евро (рост на 18%). Европейские страны импортировали 11,4 млрд куб метров, что почти на 40% больше, чем в 2021 году.

Напомним, в этом году Азербайджан рассчитывает экспортировать 24 млрд куб метров. В обозримой перспективе Баку планирует в два раза нарастить экспорт газа в Европу.