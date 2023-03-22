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В России снова суточный скачок заболевания коронавирусом

В России снова суточный скачок заболевания коронавирусом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Коронавирус за минувшие сутки вновь показал значительный скачок, поразив более 12 тысяч россиян – это почти на 3 тысячи больше, чем днем ранее. Похоже, так просто болезнь сдаваться не собирается.

В России новый скачок суточного числа заболевших коронавирусом – в стране было подтверждено 12 001 новых заболевших, умерли от последствий болезни 39 пациентов, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В сомнительные лидеры по числу заболевших снова вырвалась Москва – в столице выявлено 2 259 новых заболевших, на втором месте по числу новых инфицированных Санкт-Петербург – здесь 1 295 новых пациентов, на третьем - Воронежская область, здесь медики зафиксировали 504 заразившихся. Подмосковье показало троекратный рост заболевших – 178 человек.

Северный Кавказ

На Северном Кавказе по числу новых заболевших лидирует Краснодарский край, в котором обнаружили болезнь у 307 человек, на Ставрополье выявили 226 новых случаев заражения. Далее следуют: Северная Осетия (15 человек); Дагестан (13); Кабардино-Балкария (7); Карачаево-Черкесия (5), Чечня (3), Ингушетия (1).

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 373 случая заражения и 34 смерти, всего с начала пандемии переболели 22 537 883 россиян, умерли 396 938 человек.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 15 130 против 13 345 днем ранее, до 21 888 648 человек.

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