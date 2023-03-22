Умер бывший глава ЦИК России Владимир Чуров

Опубликовано: 11:56, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В возрасте 70 лет умер Чуров, бывший глава российского Центризбиркома. Смерть наступила после обширного инфаркта.

Ушел из жизни бывший председатель Центризбиркома России Владимир Чуров, ему было 70 лет.

Юбилей Чуров отметил на прошлой неделе, 17 марта. Утром 22 марта он умер. Ранее у него случился обширный инфаркт, после чего была проведена операция. Чуров умер в больнице, поделился депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Информацию подтвердила и бывший секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Владимир Чуров родился и получил образование в Санкт-Петербурге. Он учился сначала на факультете журналистики, а затем на физическом в ЛГУ, ныне СПбГУ. Политическую карьеру начал в 1990 году.

Во главе ЦИК Чуров находился с 2007 по 2016 год. После этого он был послом по особым поручениям министерства иностранных дел России. На посту главы ЦИК его сменила Элла Памфилова, занимающая должность по сегодняшний день.

Чуров стал первым председателем ЦИК, не имеющим юридического образования.