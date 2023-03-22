993 дня провел россиянин нелегально в Таиланде

Опубликовано: 11:20, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почти три года гражданин России нелегально находился в Таиланде. Найти нарушителя удалось иммиграционной службе. Мужчине 34 года, из них почти три он незаконно живет в Таиланде. Он будет депортирован в Россию.

В Таиланде нашли российского нелегала - его виза истекла 33 месяца назад, все это время он жил в азиатском государстве.

Россиянин по окончании действия визы провел в Таиланде 993 дня. Его арестовала иммиграционная служба. Нарушителя задержали во время отдыха на курортном острове Пханган, пишет газета The Phuket Express.

Известно, что нелегалу 34 года, он является российским гражданином. Выявить его удалось в ходе плановой выборочной проверки паспортов у иностранцев. Нарушитель будет депортирован по месту жительства.