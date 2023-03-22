Международный автовокзал построят в Самарканде в этом году

Строительство международного автовокзала ведется в Самарканде, детали рассказал Шахрух Рафиев, представитель компании, реализующей проект, - SXF Camping.
Предполагается, что автовокзал станет "домом" для более 100 автобусов и 200 микроавтобусов. Найдется на нем место и для 300 такси, передает Podrobno.uz. Он будет достроен, по плану, уже в этом году. В результате реализации проекта работу получат около ста человек
Что будет на автовокзале
Здание автовокзала будет трехэтажным, а площадь масштабного объекта достигнет 6 га.
Для пассажиров будут доступны, кроме зала ожидания и касс, точки, где можно перекусить, медпункт, места для развлечений, а также другие полезные заведения.
Что будет рядом с автовокзалом
В непосредственной близости к объекту будут специально построены гостиницы.
Кроме того, проект предусматривает парковку для автобусов, микроавтобусов и машин, особые зоны для нелинейных маршруток и, конечно, места для техобслуживания.
Новые маршруты
Рафиев пояснил, что, благодаря новому автовокзалу, Самарканд получит автобусное сообщение не только со всеми регионами Узбекистана, но и с РФ и Казахстаном, а также рядом других стран.
Представитель компании рассказал и о значении объекта для транспортной система самого Самарканда. По его словам, после ввода его в эксплуатацию автобусы из районов Самаркандской области, других областей Узбекистана и других стран, смогут попадать на автовокзал, минуя город. Это благотворно повлияет на ситуацию с пробками.
А в будущем SXF Camping намерена создать в Узбекистане сеть, в которую войдут 12 автовокзалов.