Землетрясение в Афганистане почувствовали на себе жители Казахстана, Узбекистана и Таджикистана

Опубликовано: 23:55, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Афганистане во вторник вечером произошло землетрясение магнитудой, которое затронуло также ряд соседних стран. В частности, подземные толчки ощущались в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане.

Вечером 21 марта специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зарегистрировали в Афганистане землетрясение магнитудой 6,5. Оно произошло в горах Гиндукуша около 19:50 (мск).

Эпицентр землетрясения располагался в 40 км от населенного пункта Джурм, а очаг залегал на глубине 191 км. Подземные толчки разрушили два десятка домов, информация о жертвах на данный момент не поступала.

Подземные толчки затронули восемь соседних стран

В МЧС Казахстана сообщили, что афганское землетрясение ощущалось на территории республики. В частности, там отметили, что в Шымкенте и Таразе были зарегистрированы подземные толчки силой до 3 баллов.

В Узбекистане мощность толчков составила в среднем 4-5 баллов, в том числе в Ташкенте. В Сурхандарьинской области их сила достигала 5-6 баллов.

Со своей стороны, сейсмологи Таджикистана рассказали, что зафиксировали землетрясение магнитудой 5.

Кроме того, на данный момент известно, что последствия подземных толчков наблюдались в Туркменистане, Кыргызстане, Китае, Индии и Пакистане. По данным местных специалистов, в Пакистане магнитуда землетрясения составила 7,7.

Напомним, полтора месяца назад в Турции произошли сильнейшие землетрясения, унесшие жизни 50 тыс человек. В соседней Сирии погибли 5 тыс.