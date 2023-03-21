Землетрясение в Афганистане почувствовали на себе жители Казахстана, Узбекистана и Таджикистана

Вечером 21 марта специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зарегистрировали в Афганистане землетрясение магнитудой 6,5. Оно произошло в горах Гиндукуша около 19:50 (мск).
Эпицентр землетрясения располагался в 40 км от населенного пункта Джурм, а очаг залегал на глубине 191 км. Подземные толчки разрушили два десятка домов, информация о жертвах на данный момент не поступала.
Подземные толчки затронули восемь соседних стран
В МЧС Казахстана сообщили, что афганское землетрясение ощущалось на территории республики. В частности, там отметили, что в Шымкенте и Таразе были зарегистрированы подземные толчки силой до 3 баллов.
В Узбекистане мощность толчков составила в среднем 4-5 баллов, в том числе в Ташкенте. В Сурхандарьинской области их сила достигала 5-6 баллов.
Со своей стороны, сейсмологи Таджикистана рассказали, что зафиксировали землетрясение магнитудой 5.
Кроме того, на данный момент известно, что последствия подземных толчков наблюдались в Туркменистане, Кыргызстане, Китае, Индии и Пакистане. По данным местных специалистов, в Пакистане магнитуда землетрясения составила 7,7.
Напомним, полтора месяца назад в Турции произошли сильнейшие землетрясения, унесшие жизни 50 тыс человек. В соседней Сирии погибли 5 тыс.