Техника и запчасти пойдут в Россию через Иран, ОАЭ, Катар

Морские и автомобильные поставки грузов в Россию запускает из Ирана, ОАЭ и Катара группа компаний "Деловые линии".
Оператор разработал собственные маршруты и новые логистические схемы для того, чтобы доставлять из-за границы в Россию различные товары.
Услуга будет доступна юрлицам и ИП. Поставки будут осуществляться по морю, а также автотранспортом. Спросом пользуются поставки с Ближнего Востока в Россию электроники и оборудования, запчастей, одежды, строительных материалов.
Самая быстрая доставка по новому маршруту займет около недели: по морю из Ирана (Бендер-Аббас) в Астрахань. Порядка двух недель грузы будут идти из Ирана автотранспортом - из Тегерана в Махачкалу. Также за две недели планируется поставлять товары морем из Эмиратов в Новороссийск. Также компания обещают поставки из Катара.
В 2022 году оператор начал производить регулярные контейнерные перевозки из Турции, авиапоставки из Китая и других азиатских стран.