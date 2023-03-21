Техника и запчасти пойдут в Россию через Иран, ОАЭ, Катар

Опубликовано: 21:59, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузовые доставки для бизнеса запустили "Деловые линии" из Ирана, ОАЭ и Катара. Срок доставки составит одну-две недели. Поставляться будут электроника, запчасти, техника.

Морские и автомобильные поставки грузов в Россию запускает из Ирана, ОАЭ и Катара группа компаний "Деловые линии".

Оператор разработал собственные маршруты и новые логистические схемы для того, чтобы доставлять из-за границы в Россию различные товары.

Услуга будет доступна юрлицам и ИП. Поставки будут осуществляться по морю, а также автотранспортом. Спросом пользуются поставки с Ближнего Востока в Россию электроники и оборудования, запчастей, одежды, строительных материалов.

Самая быстрая доставка по новому маршруту займет около недели: по морю из Ирана (Бендер-Аббас) в Астрахань. Порядка двух недель грузы будут идти из Ирана автотранспортом - из Тегерана в Махачкалу. Также за две недели планируется поставлять товары морем из Эмиратов в Новороссийск. Также компания обещают поставки из Катара.

В 2022 году оператор начал производить регулярные контейнерные перевозки из Турции, авиапоставки из Китая и других азиатских стран.