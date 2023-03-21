Иранским женщинам разрешили посетить матч со сборной России

Опубликовано: 20:34, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране разрешили женщинам посетить матч национальной сборной по футболу с командой России. На игре, которая пройдет в этот четверг, ожидается около 30 тыс зрителей. Количество российских фанатов на матче пока неизвестно.

Болельщики

На товарищеский матч сборных России и Ирана по футболу пустят женщин. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он подчеркнул, что количество российских фанатов, которые намерены посетить игру в Тегеране, пока неизвестно. В целом на матче ожидается примерно 30 тыс болельщиков.

Билеты

Ранее сообщалось, что любители футбола из России, желающие посетить эту встречу, смогут приобрести билеты на сайте "Кассир.ру". Их стоимость составляет 430 рублей. Для российских болельщиков выделили квоту в 2,5 тыс билетов.

Предыдущий матч

Последний раз команды встречались осенью 2017 года. Тогда была зафиксирована ничья (1:1). В составе иранской сборной голом отметился нападающий Сердар Азмун, российская команда ответила точным ударом Дмитрия Полоза.