США ввели санкции против помогающих Ирану компаний

Опубликовано: 18:53, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США включили в санкционный список четыре компании и трех человек в Иране и Турции. В Вашингтоне пояснили, что соответствующие меры приняты в связи с тем, что все они помогают Ирану с производством БПЛА.

Ряд юридических и физических лиц, помогающих Ирану с производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вооружений, попали под санкции США. Об этом сказано в распространенном 21 марта сообщении американского Минфина.

В ведомстве отметили, что ограничительные меры приняты в отношении четырех компаний и трех человек в Иране и Турции. Там уточнили, что все они причастны к закупкам техники, в том числе европейские двигатели для беспилотников.

Чуть менее двух недель назад США продлили действие антииранских санкций еще на один год. Рестрикции в отношении Исламской Республики действуют на протяжении нескольких десятилетий.