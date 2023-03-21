Эрдоган стал официальным кандидатом в президенты Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был официально выдвинут кандидатом в президенты страны от "Республиканского альянса". Главным соперником действующего турецкого лидера в предвыборной гонке станет единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
«Республиканский альянс» выдвинул действующего главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом в президенты.
Соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет со стороны партий, входящих в «Республиканский альянс».
Окончательный список кандидатов в президенты Турции будет опубликован 31 марта, тогда же начнется кампания. Выборы пройдут 14 мая, второй тур выборов запланирован на 28 мая.
Основным соперником действующего турецкого лидера в предвыборной гонке станет единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Конкуренцию фаворитам составят политики Мухаррем Индже, выдвинутый от партии Memleket, и Синан Оган от альянса Ata.