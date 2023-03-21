Эрдоган стал официальным кандидатом в президенты Турции

Опубликовано: 19:32, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был официально выдвинут кандидатом в президенты страны от "Республиканского альянса". Главным соперником действующего турецкого лидера в предвыборной гонке станет единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

«Республиканский альянс» выдвинул действующего главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом в президенты.

Соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет со стороны партий, входящих в «Республиканский альянс».

Окончательный список кандидатов в президенты Турции будет опубликован 31 марта, тогда же начнется кампания. Выборы пройдут 14 мая, второй тур выборов запланирован на 28 мая.

Основным соперником действующего турецкого лидера в предвыборной гонке станет единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Конкуренцию фаворитам составят политики Мухаррем Индже, выдвинутый от партии Memleket, и Синан Оган от альянса Ata.