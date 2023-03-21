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В НАТО оценили визит Си Цзиньпина в Россию

В НАТО оценили визит Си Цзиньпина в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава НАТО оценил визит председателя КНР в РФ. Также он напомнил о стремлении двух стран к «безграничному сотрудничеству» и опроверг поставки оружия из Китая в РФ. 

Генсек НАТО, оценивая визит председателя КНР Си Цзиньпина на территорию РФ, заявил о том, что этот визит находится в русле сложившихся отношений России и Китая.  

«Китай и Россия все больше сближаются»

 – подчеркнул он. 


Столтенберг также напомнил, что Россия и Китай подписали ранее Совместную декларацию. Документ предусматривает «безграничные возможности для сотрудничества».
Далее Генсек Североатлантического Альянса отметил, что в НАТО следят за сближение РФ и КНР в военной, экономической и политической сферах.  
Также Столтенберг прокомментировал недавнее заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщившего о том, что Китай снабжает РФ оружием и военной техникой. По словам главы НАТО, руководство Альянса не может подтвердить эту информацию.


«Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России»

– сказал он. 
 

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