Сообщения об "армянском пленном" опровергли в Минобороны Азербайджана

Опубликовано: 17:57, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Публикации армянского минобороны о якобы попавшем в плен военнослужащем ВС Армении безосновательны, заявили в Минобороны Азербайджана. В Баку подчеркнули, что это ложь.

В Баку опровергли сообщение Еревана о якобы попадании в плен армянского военного. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что распространенная сегодня армянским оборонным ведомством информация о том, что якобы сегодня же армянский военнослужащий, будучи за рулем автомобиля, заблудился, приблизился к азербайджанским позициям и был взят в плен, не соответствует действительности - это ложь.

Напомним, ранее в Азербайджане призвали Армению снова сесть за стол переговоров и обсудить вопрос подписания мирного договора, основанного на международном праве.

Накануне о готовности оказать Баку и Еревану любую помощь при подготовке мирного соглашения заявил глава российского МИД Сергей Лавров.