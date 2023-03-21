Британия поддержала Израиль против Ирана

Опубликовано: 17:30, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Израиля находится в Британии с официальным визитом. В ходе переговоров со своим британским коллегой Коэн намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана.

Глава МИД Израиля Эли Коэн завил, что обсудит сегодня с британским коллегой Джеймсом Клеверли возможности не допустить получения Ираном ядерного оружия. Также сторон планируют обсудить «региональное влияние Ирана, которое имеет враждебную направленность».

«Иранская проблематика будет превалировать в дипломатической повестке дня, с акцентом на пути прекращения ядерной программы Ирана посредством жестких экономических и политических санкций»

Глава МИД Израиля также подчеркнул, что власти стран не исключат военного вмешательства, если Иран начнет продвигаться по пути эскалации конфликта.

В свою очередь, в ИМД Британии подчеркнули, что Лондон также противостоит враждебному влиянию Ирана в регионе и более широкой проблеме антисемитизма.

Планируется, что сегодняшние переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран завершатся подписанием дорожной карты, содержащей пути интенсификации сотрудничества Британии и Израиля до 2023 года.