Британия поддержала Израиль против Ирана

Глава МИД Израиля Эли Коэн завил, что обсудит сегодня с британским коллегой Джеймсом Клеверли возможности не допустить получения Ираном ядерного оружия. Также сторон планируют обсудить «региональное влияние Ирана, которое имеет враждебную направленность».
«Иранская проблематика будет превалировать в дипломатической повестке дня, с акцентом на пути прекращения ядерной программы Ирана посредством жестких экономических и политических санкций»
Глава МИД Израиля также подчеркнул, что власти стран не исключат военного вмешательства, если Иран начнет продвигаться по пути эскалации конфликта.
В свою очередь, в ИМД Британии подчеркнули, что Лондон также противостоит враждебному влиянию Ирана в регионе и более широкой проблеме антисемитизма.
Планируется, что сегодняшние переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран завершатся подписанием дорожной карты, содержащей пути интенсификации сотрудничества Британии и Израиля до 2023 года.