Опубликовано: 16:52, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Производители с Северного Кавказа смогут получить товарный знак "Сделано на Кавказе", он позволит сделать продукцию узнаваемой и популярной. Товары под новым брендом получат поддержку в продвижении в торговых сетях.

Продукты из СКФО скоро могут появиться в супермаркетах во многих российских регионах, их объединит и продвинет бренд-сертификат "Сделано на Кавказе".

Помочь с расширением бизнесу Северного Кавказа решили совместно Роскачество и "Кавказ.РФ". Товары, произведенные в регионе планируется маркировать специальным знаком "Сделано на Кавказе". Это поможет товаропроизводителям из СКФО расширить рынки сбыта и нарастить производство.

Входить под бренд производители будут по желанию. Системы сертификации "Сделано на Кавказе" будет добровольной. При этом такой сертификат может оказаться полезен для бизнеса, так как зарегистрированные в системе компании получат различные льготы. Их продукция сможет ускоренно получать российский "Знак качества", также брендированным товарам будет оказана дополнительная поддержка в продвижении в крупных торговых сетях, пишет РИА Новости.

Кавказ славен хорошей экологией и вкусной кухней, климат и природные особенности позволяют производить в регионе уникальные продукты питания высокого качества В России известны и популярны адыгейский сыр, осетинские пироги, дагестанский коньяк, балкарский айран, ставропольские лимонады. Роскачество и "Кавказ. РФ" нацелены на расширение рынков сбыта таких товаров.