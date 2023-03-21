Продукты из СКФО скоро могут появиться в супермаркетах во многих российских регионах, их объединит и продвинет бренд-сертификат "Сделано на Кавказе".
Помочь с расширением бизнесу Северного Кавказа решили совместно Роскачество и "Кавказ.РФ". Товары, произведенные в регионе планируется маркировать специальным знаком "Сделано на Кавказе". Это поможет товаропроизводителям из СКФО расширить рынки сбыта и нарастить производство.
Входить под бренд производители будут по желанию. Системы сертификации "Сделано на Кавказе" будет добровольной. При этом такой сертификат может оказаться полезен для бизнеса, так как зарегистрированные в системе компании получат различные льготы. Их продукция сможет ускоренно получать российский "Знак качества", также брендированным товарам будет оказана дополнительная поддержка в продвижении в крупных торговых сетях, пишет РИА Новости.
Кавказ славен хорошей экологией и вкусной кухней, климат и природные особенности позволяют производить в регионе уникальные продукты питания высокого качества В России известны и популярны адыгейский сыр, осетинские пироги, дагестанский коньяк, балкарский айран, ставропольские лимонады. Роскачество и "Кавказ. РФ" нацелены на расширение рынков сбыта таких товаров.