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Эрдоган подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Нынешний президент Турции подал заявку, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на выборы главы государства, которые пройдут 14 мая. Кандидатура Эрдогана выдвинута альянсом правящей ПСР и ПНД.

Заявка от действующего президента Турции на участие в выборах главы государства, которые состоятся 14 мая, направлена в Высший избирательный совет страны, сообщают телеканалы.

Представители правящей Партии справедливости и развития, основателем которой и был Реджеп Тайип Эрдоган, привезли его документы в ЦИК для регистрации.

Вместе с ними приехали и члены Партии националистического движения - она входит в альянс с ПСР. Представители ПНД сообщили, что, согласно принятому совместно решению, Эрдоган станет единым кандидатом от обеих партий. Они также сдали все необходимые документы.

Выборы президента Турции-2023

Президентские выборы назначены на 14 мая, они пройдут в один день с выборами в парламент. Основным соперник Эрдогана - Кемаль Кылычдароглу, глава оппозиционной Народно-республиканской партии.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то будет назначен второй тур, куда пройдут два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре.

Предыдущие выборы президента в Турции состоялись в июне 2018 года. Эрдогана на них поддержали 52,6% избирателей.

Избирательная кампания

Предвыборная кампания в Турции стартовала 18 марта. У кандидатов в президенты и депутаты будет 62 дня, чтобы убедить избирателей голосовать именно за них.

Имена кандидатов в президенты станут известны 31 марта. После их оглашения начнется период активной агитации. Он продлится до субботы 13 мая, которая традиционно станет "днем тишины".

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