Лоукостер Silk Avia получил свой первый самолет в Ташкенте

Опубликовано: 15:59, 21 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Бангкока в Ташкент прибыл первый из трех самолетов, приобретенных новой узбекской авиакомпанией Silk Avia. Самолет потребляет мало топлива и способен за раз перевести 70 пассажиров на расстояние 1,5 тыс км.

Утром во вторник в ташкентский аэропорт прибыл первый самолет новой бюджетной узбекистанской авиакомпании Silk Avia. Воздушное судно добиралось из Бангкока с шестью остановками на дозаправку.

Самолет ATR 72-600 может совершать полеты дальностью 1,5 тыс км и перевозить до 70 пассажиров. Он потребляет мало топлива и активно используется по всему миру для ближнемагистральных рейсов.

Новый перевозчик приобрел три таких лайнера. Французско-итальянские самолеты ATR пользуются большим спросом, лоукостер тщательно подбирал воздушные судна не старше 2019 года и с высокими техническими характеристиками. Подходящие лайнеры нашлись у компании Bangkok Airways. В Ташкенте 21 марта приземлился первый из купленных самолетов. По пути из Бангкока он совершил следующие остановки: в Сингапуре, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане.

В аэропорту Ташкента самолет встречали не только представили авиакомпании и Uzbekistan Airports, но также журналисты и блогеры.

Первый самолет Silk Avia был встречен торжественно, с традиционной водяной аркой, цветами и звуками карная.

В конце октября 2022 года в Узбекистане появился региональный лоукостер. Тогда же Silk Avia, подконтрольная Uzbekistan Airports, получила в кредит $50 млн на то, чтобы приобрести первые самолеты.